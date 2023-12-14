Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirli öğrenciler derslerine ormandaki kütük evlerden oluşan gençlik merkezinde çalışıyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de, Altıeylül ilçe Belediyesi tarafından ormanlık alanda kurulan gençlik merkezi, öğrencilerin doğayla baş başa kalarak ders çalışmalarına, sosyal aktivitelere katılmalarına imkan sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirli öğrenciler derslerine ormandaki kütük evlerden oluşan gençlik merkezinde çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de, Altıeylül ilçe Belediyesi tarafından ormanlık alanda kurulan gençlik merkezi, öğrencilerin doğayla baş başa kalarak ders çalışmalarına, sosyal aktivitelere katılmalarına imkan sağlıyor.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Konakpınar Mahallesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde açılan Konakpınar Fatih Gençlik Merkezi'nde her biri 45 metrekarelik 10 adet, 100'er metrekarelik 2 adet kütük evin yanı sıra 8 odalı otel bulunuyor.

        Çevresi dahil 35 bin 210 metrekare alana sahip gençlik merkezinde 100 misafir aynı anda ağırlanabiliyor.

        Konakpınar Fatih Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, doğa ile iç içe sakin bir ortamda ders çalışabilmelerinin yanı sıra doğa yürüyüşlerine, ATV turlarına, izcilik kamplarına, çevre temizliği etkinliklerine katılabiliyor.

        Gençlik merkezinde lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlananlar da geliyor.

        - "Keyifli bir şekilde buradan ayrılıyorlar"

        Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine, gençleri yarınlara hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Gençler için güzel bir tesis yaptıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti:

        "Günümüz dünyasında nefes alınabilecek alanların azaldığını görüyoruz. Çocuklarımız beton blokların içinde yaşıyorlar. Koşuşturmadan fırsat buldukları zaman da maalesef bilgisayar, tablet ve telefondan kafalarını kaldıramıyorlar. Dolayısıyla doğanın içinde nefes alınabilecek alanlar çok kıymetli oldu. Özellikle pandemi döneminde bu kıymeti çok iyi anladık. Biz de bu tesis yapınca gençlerimiz burada bir gün kaldıklarında hem yüzlerine kan geliyor hem neşeleri yerine geliyor hem de daha keyifli bir şekilde buradan ayrılıyorlar."

        Gençlik merkezinin yoğun talep gördüğünü anlatan Avcı, okullarla protokol yaparak çocuklara doğayı tanıttıklarını dile getirdi.

        Aktivitelere değinen Avcı, "Belirlediğimiz rotalarda çocuklarımıza doğa yürüyüşleri yaptırıyoruz. ATV'lerle gençlerimizin doğada kendi halinde dolaşan yılkı atlarını, bölgemizde bulunan tarihi değirmenleri görmelerini istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımız." dedi.

        Kampa katılan Elektrik Elektronik Mühendislik Enstitüsü Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Cevdet Emircan Ardıç ise gençlik merkezinin, çalışma disiplini bakımından çok elverişli olduğunu vurguladı.

        Merkezde hem robot yaptıklarını hem de bunları deneme imkanı bulduklarını aktaran Ardıç, "Özellikle akşam kamp ateşi yaktığımızda arkadaşlarımız kafalarını dağıtıyorlar. Dinlenmek istedikleri zaman da güzel keyifli vakitler geçirebiliyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Erdek'te "mavi bayrak" toplantısı yapıldı
        Erdek'te "mavi bayrak" toplantısı yapıldı
        Bandırma'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Bandırma'da 'hatalı sollama' kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı
        Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı
        Bandırmaspor'da Raul Bobadilla ile yollar ayrıldı
        Bandırmaspor'da Raul Bobadilla ile yollar ayrıldı
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini...
        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini...