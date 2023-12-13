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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:44
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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki 26 AAY 671 plakalı otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki 03 F 1265 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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