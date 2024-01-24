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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yazlık evinin önünde anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:31
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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı
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        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılı dolayısıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yazlık evinin önünde anma töreni düzenlendi.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi, Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

        Mumcu'nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ergin, Uğur Mumcu'nun Türk basınının en cesur kalemlerinden olduğunu söyledi.

        Ergin, Mumcu'nun araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla gerçekleri insanlara aktardığını dile getirerek, "Uğur Mumcu'yu, adalet ve demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız." dedi.

        Tören, katılımcılar tarafından Mumcu'nun evinin önüne yüzlerce karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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