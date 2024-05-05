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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim Şenöz

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Mulumba (Dk. 60 Emirhan Aydoğan), Soukou (Dk. 60 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 11 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 90+1 Doğan Can Davas)

        Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Muharrem Cinan, Erkam Develi (Dk. 82 Enginalp Yamaç), Şahverdi Çetin (Dk. 64 Mikail Okyar), Melih İnan, Dembele (Dk. 82 Bahadır Yıldırım), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 35 Camara), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Traore

        Goller: Dk. 22 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Djitte, Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 70 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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