Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim Şenöz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Mulumba (Dk. 60 Emirhan Aydoğan), Soukou (Dk. 60 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 11 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 90+1 Doğan Can Davas)
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Muharrem Cinan, Erkam Develi (Dk. 82 Enginalp Yamaç), Şahverdi Çetin (Dk. 64 Mikail Okyar), Melih İnan, Dembele (Dk. 82 Bahadır Yıldırım), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 35 Camara), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Traore
Goller: Dk. 22 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Djitte, Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 70 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)
BALIKESİR
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