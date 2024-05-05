Balıkesir'de 2 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Zeytinli Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde üretip sattığı ihbarı üzerine Erdek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.
İ.B. ve A.T'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 675 gram sentetik uyuşturucu, bardaklara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, hassas tartı, el tartısı, kamera, esrar kurutma cihazı, 10 mor ışık ampulü, ısı ölçer, 2 mikroskop ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.