Balıkesir'de 2 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalandı

İ.B. ve A.T'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 675 gram sentetik uyuşturucu, bardaklara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, hassas tartı, el tartısı, kamera, esrar kurutma cihazı, 10 mor ışık ampulü, ısı ölçer, 2 mikroskop ele geçirildi.

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