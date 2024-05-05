Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son maçlarını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Üç puan aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle bize, kulübe, yönetime inanan oyuncu arkadaşlarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Üç puan almak güzel, mutluyuz. Bir maçımız kaldı, hedefimiz hep play-off'a kalmaktı, biraz zor olacak ama Allah inşallah kalbimize göre verir. Galibiyeti onursal başkanımıza, yönetimimize ve buraya kadar gelerek destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz."