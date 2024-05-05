Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
STAT:17 EylülHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim ŞenözBANDIRMASPOR: Zafer Görgen- Rahmetullah Berişbek, Mexer, Taha Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak, Mehmet Özcan, Remi Mulumba (Dk.
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim Şenöz
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen- Rahmetullah Berişbek, Mexer, Taha Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak, Mehmet Özcan, Remi Mulumba (Dk.60 Marc Jozefzoon), Levent Ayçiçek (Dk.11 Mustafa Çeçenoğlu), Marvin Gakpa (Dk.90+2 Doğan Can Davas), Cebio Soukou (Dk.60 Emirhan Aydoğan), Moussa Djitte,
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem Kılıçarslan- Melih İnan, Orhan Nahirci, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Şahverdi Çetin (Dk.64 Mikail Okyar), Jurgen Bardhi, Malaly Dembele (Dk.82 Bahadır Yıldırım), Erkam Develi (Dk.82 Enginalp Yamaç), Alıou Traore, Görkem Bitin (Dk.35 Moustapha Camara)
GOLLER: Dk. 22 Malaly Dembele (Ankara Keçiörengücü)- Dk. 41 Moussa Djitte, Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Remi Mulumba (Bandırmaspor)- Jurgen Bardhi (Ankara Keçiörengücü)
1’inci Lig 33’üncü hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 yendi.
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