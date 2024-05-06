Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Serkan Yaman'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir hastanesi ile devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yağız Köseoğlu, Mahmut Yılmaz ve Mehmet Uçar yaralandı.

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