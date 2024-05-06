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        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:02
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        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Serkan Yaman idaresindeki 10 TU 611 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında, Fuat Ceyhan yönetimindeki 10 AKA 990 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yağız Köseoğlu, Mahmut Yılmaz ve Mehmet Uçar yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir hastanesi ile devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Serkan Yaman'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi.

        Bir süre trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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