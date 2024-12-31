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        Balıkesir'de Hasan Basri Çantay anıldı

        Balıkesir'de, Kuvayımilliye döneminin öncülerinden gazeteci, siyasetçi, öğretmen, şair ve alim Hasan Basri Çantay'ın vefatının 60'ncı yılına Kesput Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Hasan Basri Çantay'a Vefa" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:45
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        Balıkesir'de Hasan Basri Çantay anıldı
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        Balıkesir'de, Kuvayımilliye döneminin öncülerinden gazeteci, siyasetçi, öğretmen, şair ve alim Hasan Basri Çantay'ın vefatının 60'ncı yılına Kesput Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Hasan Basri Çantay'a Vefa" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kepsut Belediyesinin desteğiyle araştırmacı yazar Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit tarafından hazırlanan kitap için Kepsut Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, programda yaptığı konuşmada, eserin kaynak olarak ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hasan Basri Çantay'ın hayatında Kepsut'un ayrı bir yeri olduğunu annesi ve eşinin Kepsutlu olduğunu belirten Cankul, şöyle konuştu:

        "Hasan Basri Çantay din alimidir, aynı zamanda fikir adamıdır. Fikir adamları gururlu yalnızlıkları yaşarlar. Fikri söyleyen, anlatan, yazan kişililer yalnız bırakılırlar. Hasan Basri Çantay bunu zaman zaman yaşamış ve ifade etmiştir çünkü fikirler kimi kesimce benimsense de çoğunlukla karşı durulur. Ne kadar yalnızlaşırsa yalnızlaşsın o fikir zaman içinde benimsenir ve doğruluğu ortaya çıktıkça da o kişi kahramanlaştırılır. Bu dünyada da böyledir, bizde de böyle olmuştur. Hasan Basri Çantay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en büyük emekleri olan kişiler ve haysiyetlerden birisidir."

        Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da siyasi, şair, alimliği ve milli mücadeledeki yönüyle önemli bir kişi olduğunu ifade ederek, günümüzde Çantay'ı iyi anlamak ve iyi yorumlamak gerektiğini vurguladı.

        Bayyiğit de Çantay'ın hayatında kitapta yer alan anıları paylaştı.

        Program, Bayyiğit'e ödül verilmesi ve imza töreninin ardından sona erdi.

        Programa, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Satıl, ilçe mülki amirleri ve davetliler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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