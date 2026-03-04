Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda kıyı temizliği yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen "Deniz Çöpleri İzleme Programı" (MLV) kapsamında kıyı temizliği ve veri toplama çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda kıyı temizliği yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen "Deniz Çöpleri İzleme Programı" (MLV) kapsamında kıyı temizliği ve veri toplama çalışması gerçekleştirildi.


        Program çerçevesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği, jandarma ve TEMA Ayvalık işbirliğiyle Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde kapsamlı bir atık toplama ve izleme çalışması yapıldı.

        Proje kapsamında Hakkıbey Yarımadası Deliklitaş ile Şenlik Koyu arasındaki bölgeden toplanan lastik, naylon ve cam atıklar tek tek türlerine göre ayrıştırılarak kayıt altına alındı.

        Elde edilen veriler, deniz kirliliğinin kaynağını tespit etmek amacıyla Avrupa Çevre Ajansı'nın veri havuzuna aktarıldı. Dört mevsim boyunca devam edecek izleme programı sayesinde Ayvalık kıyılarındaki kirlilik haritası çıkarılacak.

        TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatör Yardımcısı Nurullah Alkan, gazetecilere, kıyı bandının belirli bir bölümünü ölçerek koordinatlarını belirlediklerini söyledi.

        Alkan, her mevsim yapacakları bu ölçümlerle denizden gelen çöpün nereden kaynaklandığını saptayacaklarını belirterek, "Bugün birinci etabını gerçekleştirdiğimiz çalışmayı ilkbahar, yaz ve sonbaharda da sürdürerek sonuçları karşılaştıracağız. Bu istatistikler, deniz kirliliğini küresel ölçekte nasıl çözeceğimize dair bize yol gösterecek." dedi.

        TEMA Ayvalık Sorumlusu Haluk Aysu ise ilçede yaşayanları ve misafirleri çevreyi temiz tutmaya davet etti.

        Etkinliğe katılan gönüllülerden Çetin İşten de özellikle turizm sezonundaki kirliliğe dikkati çekerek, "Cennet koyun ne hale geldiğini görüyoruz. Yılda 1 milyon insanın ziyaret ettiği bu bölgede herkes günübirlik düşünüp atıklarını bırakıyor. Amacımız, bizden sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına bu duyarlılığı aşılamak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı Uluhan, Sındırgı Belediye Başkanı Sak'ı eleş...
        AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı Uluhan, Sındırgı Belediye Başkanı Sak'ı eleş...
        Dünya yaban hayatı gününde öğrencilere eğitim verildi
        Dünya yaban hayatı gününde öğrencilere eğitim verildi
        Öğrencilere gıda güvenliği ve iyi tarım eğitimi verildi
        Öğrencilere gıda güvenliği ve iyi tarım eğitimi verildi
        Edremit Belediyesi bayram öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarını sıkılaşt...
        Edremit Belediyesi bayram öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarını sıkılaşt...
        Sındırgı'da depremzede ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği
        Sındırgı'da depremzede ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği
        Edremit SYDV, hizmet kalitesinde Balıkesir birincisi oldu
        Edremit SYDV, hizmet kalitesinde Balıkesir birincisi oldu