        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Sındırgı'da depremzede ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

        – Sındırgı ilçesinde belediye ile hayırsever vatandaşların iş birliğinde hazırlanan sıcak yemekler, depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:24
        Sındırgı Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, hijyenik ortamda pişirilen yemekler özel ambalajlı kaplara konularak ekipler tarafından tek tek evlere teslim ediliyor.

        Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek yemekleri kapı kapı dağıtıyor. Çalışmayla hem depremden etkilenen vatandaşlara hem de ilçedeki dar gelirli ailelere destek olunması amaçlanıyor.

        Yetkililer, dayanışma ruhuyla sürdürülen çalışmalara hayırseverlerin katkısının önemli olduğunu belirterek, destek sunmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceğini ifade etti.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

