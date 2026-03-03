Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de boş arazide kadın cesedi bulundu

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

        Giriş: 03.03.2026 - 22:17
        Balıkesir'de boş arazide kadın cesedi bulundu

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

        Kırsal Çamdibi Mahallesi'nde, boş bir arazide kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine, Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Yapılan incelemelerde, cesedin Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ocak'tan bu yana "kayıp şahıs" olarak aranan 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilufraz Chulieva'ya ait olduğu tespit edildi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Öte yandan, Chulieva'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu I.I. (44) ile arkadaşları B.N. (40), B.U. (40) ve M.K. (22), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.I. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

