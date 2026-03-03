Balıkesir'de boş arazide kadın cesedi bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.



Kırsal Çamdibi Mahallesi'nde, boş bir arazide kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine, Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



Yapılan incelemelerde, cesedin Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ocak'tan bu yana "kayıp şahıs" olarak aranan 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilufraz Chulieva'ya ait olduğu tespit edildi.



Ceset, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan, Chulieva'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu I.I. (44) ile arkadaşları B.N. (40), B.U. (40) ve M.K. (22), gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.I. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







