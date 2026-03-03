Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyon üyeleri vatandaşları bilgilendirdi

        Yeşilay Balıkesir Şubesi Kadın Komisyon üyeleri tarafından, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:10
        Balıkesir'de Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyon üyeleri vatandaşları bilgilendirdi

        Yeşilay Balıkesir Şubesi Kadın Komisyon üyeleri tarafından, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla stant kuruldu.

        Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Meydanı'nda kurulan stantta farkındalık çalışması yapılan etkinlikte, vatandaşlara bağımlılığın sağlık açısından zararları anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Balıkesir Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Üyesi Merve Midilli, gazetecilere, 1-7 Mart Yeşilay haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Ciddi bağımlılık sorunu olan kişileri YEDAM'a yönlendirdiklerini belirten Midilli, şöyle konuştu:


        "Bazı vatandaşlarımız çekinerek geliyor fakat çekinmelerini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde onlara destekte bulunuyoruz. 'ALO 115' arayıp YEDAM'a ulaşabilirler. Çocuklarımız için hazırladığımız dergilerimiz var, onlar da çok beğenerek gelip bizleri ziyaret ediyorlar. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz, çok keyifli vakit geçiriyorlar."

        Midilli, bağımlılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

