        Balıkesir'de 72 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

        Balıkesir'de 72 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:19
        Balıkesir'de 72 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlı yakalandı.

        Zanlının adresinde yapılan aramalarda 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

