        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        BANÜ'de "YEDAM'la Vaka Analizi" etkinliği düzenlendi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadele süreçleri vaka analizleri üzerinden ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadele süreçleri vaka analizleri üzerinden ele alındı.

        Üniversitenin Bilim İletişimi Ofisi, Sosyal Hizmet Bölümü, Genç Yeşilay Topluluğu, Sosyal Hizmet Topluluğu ve Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğiyle Nazım Hikmet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Balıkesir YEDAM'la Vaka Analizi" başlıklı etkinlikte, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak konuşmacı olarak yer aldı.

        Programda, bağımlılıkla mücadele süreçleri vaka analizleri üzerinden ele alınırken, danışanların sosyal ihtiyaç durumları, ekonomik koşulları, barınma ve sosyal destek mekanizmaları kimlik bilgileri gizlenen gerçek vakalar üzerinden değerlendirildi.

        Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin sonunda, BANÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Altun tarafından konuşmacı Baybars Kaan Yeşilırmak'a teşekkür belgesi verildi.


        Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

