Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 19:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Lale Adası 15 Eylül Caddesi Duba Plajı mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 10 ATU 131 plakalı otomobil ile 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Zeytin halkalı leke hastalığına karşı üreticilere uyarı
        Zeytin halkalı leke hastalığına karşı üreticilere uyarı
        Ayvalık'ta iki araç çarpıştı 2'si ağır 6 kişi yaralandı
        Ayvalık'ta iki araç çarpıştı 2'si ağır 6 kişi yaralandı
        Balıkesir'de ilk kemiğe implante işitme cihazı ameliyatı yapıldı
        Balıkesir'de ilk kemiğe implante işitme cihazı ameliyatı yapıldı
        Balıkesirli gençlerin YKS ücretleri bu yıl da Büyükşehir'den
        Balıkesirli gençlerin YKS ücretleri bu yıl da Büyükşehir'den
        İki otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        Başkan Ahmet Akın'ın örnek projesiyle korkular sevgiye dönüştü
        Başkan Ahmet Akın'ın örnek projesiyle korkular sevgiye dönüştü