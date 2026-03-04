Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de kemiğe implante işitme cihazı ameliyatı yapıldı

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde, işitme kaybı yaşayan bir hastaya uygulanan cerrahi yöntemle kemiğe implante işitme cihazı (BAHA) takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:00
        Hastanenin Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Gökçe Tulacı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hastanın kafatası kemiğine özel bir implant yerleştirildi.

        Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Tulacı, sistemin sesi kulak yolundan iletmekte zorlanan veya klasik işitme cihazlarından yeterince fayda göremeyen hastalar için modern bir çözüm sunduğunu belirtti.

        Cihazın ses titreşimlerini kemik aracılığıyla doğrudan iç kulağa ilettiğini ifade eden Tulacı, şunları kaydetti:

        "Bu yöntemle hastanın günlük yaşamında sesleri daha net duyup sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlıyoruz. Genellikle bir gece hastanede yatış gerektiren operasyon, uygun kriterleri taşıyan her yaş grubundaki hastaya güvenle uygulanabiliyor. Tedavi süreciyle hastaların sosyal yaşama katılımını ve yaşam kalitesini belirgin biçimde iyileştiriyoruz."

        Tulacı, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte katkı sunan odyoloji birimine de teşekkür etti.

