Balıkesir'de Uşakspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı

Nesine 3. Lig 17. hafta karşılaşması için Balıkesir'e gelen Uşakspor kafilesi, taşlı saldırıya uğradı.

Uşakspor kafilesi, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0 kazandığı maçın ardından Balıkesir-İzmir Yolu Pamukçu mevkiinde henüz kimliği belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Taşlardan biri kırılan camdan içeri girerek Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'ya isabet etti. Burnundan yaralanan Hayırcı'ya önce kulüp doktoru, ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

Uşakspor ve Balıkesirspor kulüpleri, yaptıkları açıklamalarla saldırıyı lanetledi.

Uşakspor Kulübünden 'Futbol terörünü lanetliyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Takım otobüsümüz Balıkesir'de taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda sportif direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı. Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız."

Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada ise "Şehir dışında yaşanan bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemekte olup bu durumun kulübümüzle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde oynanan Balıkesirspor ile Uşakspor arasındaki futbol müsabakasından sonra Uşakspor kafilesini taşıyan otobüse şehir dışında Pamukçu mevkiinde seyir halinde iken kendini bilmez bir kişi tarafından taş atılması sonucu Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın yaralandığını öğrendim. Hocamıza ve Uşakspor kafilesine geçmiş olsun diyor, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacağının bilinmesini isterim."