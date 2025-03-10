Erdek'te ev yangını hasara yol açtı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
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