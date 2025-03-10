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        Erdek'te ev yangını hasara yol açtı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:15 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:18
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        Erdek'te ev yangını hasara yol açtı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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