Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 162 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 365 kilogram kaçak tütün, sigara sarma makinesi ve 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Altıeylül ilçesinde 3 ev, 2 iş yeri ve 1 depoya baskın yaptı.

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