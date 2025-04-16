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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:32
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Altıeylül ilçesinde 3 ev, 2 iş yeri ve 1 depoya baskın yaptı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 162 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 365 kilogram kaçak tütün, sigara sarma makinesi ve 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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