Balıkesir'de jandarma 23 asayiş olayını aydınlattı

Yapılan çalışmalar sonucu, 1 ateşli silah ile kasten yaralama, 16 hırsızlık, 6 mala zarar verme olayları olmak üzere 23 asayiş olayında elde edilen bulgularla 25 şüpheli tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Kriminal Şubesi ekipleri, mayıs ayında kent genelinde meydana gelen suç olaylarına müdahale etti.

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