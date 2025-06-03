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        Balıkesir'de jandarma 23 asayiş olayını aydınlattı

        Balıkesir'de jandarma ekipleri mayıs ayında 23 asayiş olayını aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:50
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        Balıkesir'de jandarma 23 asayiş olayını aydınlattı
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri mayıs ayında 23 asayiş olayını aydınlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Kriminal Şubesi ekipleri, mayıs ayında kent genelinde meydana gelen suç olaylarına müdahale etti.

        Yapılan çalışmalar sonucu, 1 ateşli silah ile kasten yaralama, 16 hırsızlık, 6 mala zarar verme olayları olmak üzere 23 asayiş olayında elde edilen bulgularla 25 şüpheli tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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