Edremit'te bahçede çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Dallas Mevkisindeki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yanan alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre 123 ağaç zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.