Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A'yı saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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