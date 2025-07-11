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        Bandırmaspor, Wilson Samake'yi transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Malili futbolcu Wilson Samake'yi kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:30
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        Bandırmaspor, Wilson Samake'yi transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Malili futbolcu Wilson Samake'yi kadrosuna dahil etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Samake, daha önce Fransa'nın Rennes ve Chateauroux takımlarının formasını giydi.

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        Galeri

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