Balıkesir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.T. ile araçta bulunan Ç.T. ve G.T. yaralandı.

M.T. idaresindeki 16 AP 404 plakalı otomobil, İzmir-Balıkesir kara yolunun Balıkesir istikametinde Selimiye Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

