Balıkesir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 16 AP 404 plakalı otomobil, İzmir-Balıkesir kara yolunun Balıkesir istikametinde Selimiye Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü M.T. ile araçta bulunan Ç.T. ve G.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
