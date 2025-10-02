Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 1 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 12 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

