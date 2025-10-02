Habertürk
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:46
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 1 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 12 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

