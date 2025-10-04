Balıkesir'de ameliyata alınan sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çıkarıldı
Balıkesir'de ameliyata alınan "Gofret" isimli sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çıkarıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinlerince, sokakta bakılan sahipsiz köpek rahatsızlandı.
Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Alaaddin Kaşıkçı, köpeği Ayşebacı Altıeylül Sokak Hayvanları Acil Tedavi Merkezi'ne götürdü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin idrarını yapamadığı tespit edildi.
Veteriner hekimlerce operasyona alınan "Gofret"in idrar kesesinden toplam 171 gram ağırlığında 147 taş çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan "Gofret", Kaşıkçı tarafından sahiplenildi.
