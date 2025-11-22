Habertürk
Habertürk
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 77-63 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:52
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 77-63 yendi.

        Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 34-29 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen Şanlıurfa ekibi, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

