Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 77-63 yendi.
Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 34-29 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen Şanlıurfa ekibi, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.
