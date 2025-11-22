Habertürk
Habertürk
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından

        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:02
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
        Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi evlerinde üst üste oynadıkları iki maçtan galip geldikleri için oyuncularına teşekkür etti.

        Takım olarak çok iyi mücadele gösterdiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

        "İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günde, güzel bir havada güzel bir 3 puan oldu. Bu lig çok farklı bir lig, onun için ayaklarımızı yere sağlam basıp biraz dinlendikten sonra önümüzdeki Sarıyer maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli olan aldığımız iyi sonuçları devam ettirebilmektir. Bunun için çalışacağız."

        - Arca Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

        İyi bir oyun sergilemediklerini ifade eden Çavuş, "Şu ana kadar sahanın içinde istediklerimizi yapamadığımız bir maç olmamıştı. Çok üzgünüm, teşekkür ediyorum." dedi.

