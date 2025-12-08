Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov
Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)
BALIKESİR
