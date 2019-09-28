Şube müdürü görevine başladı

Balya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Halil Başaran atandı. Antalya Kumluca ilçesinden atanarak görevine başlayan Başaran, burada çalışacağı için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

. Aslen Sındırgılı olan Başaran, şirin bir ilçe olan Balya'yı çok sevdiğini söyledi. Başaran, “Balya bana sıcak bir aileyi hatırlattı. Yıllarca Antalya Kumluca'da idarecilik görevlerinde çalıştım. Beni böyle sıcak bir ortamda karşılayan müdürüme ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübelerimi memleketimin eğitim öğretiminde değerlendireceğim için hem heyecanlı hem de mutluyum. Bu görevi bizlere tevdi edenlere teşekkür ediyorum” dedi. Halil Başaran’a başarı dileyen Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen’de ilçede eğitim kalitesini artırmak için birlikte yoğun bir gayret içinde olacaklarını söyledi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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