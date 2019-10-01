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Vali Yazıcı, Dev eğitim yatırımlarını inceledi Vali Yazıcı, "Eğitime büyük önem veriyoruz"

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, eğitim yatırımlarının son durumlarını yerinde inceledi. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'de yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yazıcı, Dev eğitim yatırımlarını inceledi Vali Yazıcı, "Eğitime büyük önem veriyoruz"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, eğitim yatırımlarının son durumlarını yerinde inceledi. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'de yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Karesi ve Altıeylül ilçelerinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan binalarda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, Balıkesir'de devam eden kamu yatırımlarının takip edilerek, sonuçlandırılması için bu tür incelemelerin artarak devam edeceğini belirterek, inşaatların biran önce tamamlanarak, eğitimöğretime kazandırılması için yetkililere talimat verdi. Vali Ersin Yazıcı sırasıyla, 24 derslikli Spor Lisesi, yurt ve spor salonu, 24 derslikli Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve uygulama oteli, 32 derslikli İmamHatip Lisesi ve yurt binası, 5 derslikli Karesi Anaokulu, 32. derslikli 100. Yıl İlkokulu, Bengi Ortaokulu ve Balıkesir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurt binasında incelemelerde bulunarak, Vali Yardımcısı Mustafa Çek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve diğer ilgililerden geniş kapsamlı brifing aldı.
Vali Yazıcı, "Çalışmalar son hız devam ediyor"
Vali Yazıcı ilde yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirterek, "Şu anda incelediğimiz yatırımlar ilimiz açısından son derece önemli yatırımlardır. Bunun için bu yatırımları yakından takip ettiğimiz gibi gerekli tüm çalışmaların hızla tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Türkiyeyi doyuran İl Balıkesir'in eğitim alanında da adından söz ettirecek bir konuma gelebilmesi için çalışmalar son hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı, "Eğitime büyük önem veriyoruz"
İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor" diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.
Vali Ersin Yazıcı, okul yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilisinden inşaatla ilgili bilgiler alarak inşaatın fen ve teknik şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini, işçilik ve bazı yapım eksikliklerinin ivedilikle yerine getirilmesini, dikkatli çalışma yürütülmesini ve en kısa zamanda inşaatların bitirilmesini istedi. Vali Ersin Yazıcı, yaptığı incelemelerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi ve inşaatların zamanında bitirilip hizmete konulması konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:16
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