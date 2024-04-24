Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (4)

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'KİMLİKTEKİFOTOĞRAFI GÖRÜNCE KORHAN BERZEG OLDUĞUNU ANLADIM'Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'e (84) ait kimlik, kredi ve banka kartları ile kemik parçalarını bulan, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, kimlik kartları üzerindeki fotoğraflardan Berzeg'i tanıdığını söyledi.
'KİMLİKTEKİFOTOĞRAFI GÖRÜNCE KORHAN BERZEG OLDUĞUNU ANLADIM'
Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg’e (84) ait kimlik, kredi ve banka kartları ile kemik parçalarını bulan, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, kimlik kartları üzerindeki fotoğraflardan Berzeg’i tanıdığını söyledi. Gülay, “Köye gelen su borusu vardı. Su borusu patlayınca, arkadaşımla birlikte boruyu takip ederek patika yola çıktık. Borudan 1 metre ileride, dere kenarında pantolon, kimlik ve ulaşım kartları ve banka hesap kartlarını gördüm. Kimlikteki fotoğrafa bakınca o adam olduğunu anladım. Karakolu arayıp ihbarda bulundum. Bu bölgeyi 2-3 kez aradılar. Buralarda çakal ve kurtlar var. Onlar da kemikleri getirmiş olabilir, derenin suyu yükselmiş olabilir. Her ihtimal değerlendiriliyor" dedi.
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