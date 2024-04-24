Manyas Belediyesporlu 2 karateci, Minikler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çalışmalarını sürdüren karate takımının 2 sporcusu, Türkiye'yi Minikler Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek.

Gaziantep’te 53 ilden 220 kulübün bünyesindeki 1118 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Manyaslı sporcular önemli başarı kazandı.

Manyas Belediyespor Kulübü, 6 sporcu ile katıldığı turnuvada 3 Türkiye derecesi elde etti. Ceydanur Mira Ören 37 kilo kumite dalında Türkiye şampiyonu, Egemen Er kata dalında Türkiye ikincisi, Abdullah Şimşek ise kata dalında Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

220 takım arasında Isparta Karakaş Spor Kulübü ile Türkiye üçüncüsü olan takımdan 2 sporcu, haziran ayında yapılacak Minikler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye'yi ve Balıkesir’i temsil etme onurunu yaşayacak. Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında plaket ve hediye verdi. Yeşil, "Bu başarılarınız ve milli takıma seçilmenizle ilçemizin gurur kaynağı oldunuz. Biz sizlere her türlü desteği vereceğiz. Bu konuda biz hazırız. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum." dedi.