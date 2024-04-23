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        Manyas'ta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'in Manyas ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:29
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        Manyas'ta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'in Manyas ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İlk tören Atatürk Anıtına Manyas Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi, daha sonra ilçe merkezinde ki İstiklal İlköğretim bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikler günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile devam etti.

        Halkoyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikler düzenlenen yarışmalarda derece alanlara ödüllerin verilmesi sonrası sona erdi.

        Etkinliklere Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Duru, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve STK başkanları katıldılar.

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