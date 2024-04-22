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        Erdek'te Turizm Haftası kutlandı

        15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen program Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başladı. Ardından Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:52
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        Erdek'te Turizm Haftası kutlandı
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        15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen program Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başladı. Ardından Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi.

        Buradaki etkinlik öncesi yöresel yemekler ve zeytinin bulunduğu stantlar gezildi. Ardından konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

        Daha sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu'nun 'Kyzikos' ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Melahat Saçılık'ın 'Gastronomi' sunumlarının ardından panele geçildi.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Zahid Ecevit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Aytaç Toptaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özlem Atasoy ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Melahat Saçılık'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Sürdürülebilir Turizm ve Turizmin Canlandırılması' isimli panelle etkinlik sona erdi.

        Programa Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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