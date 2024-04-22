Balıkesir'de silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen İ.Y, P.G, S.Y. ile M.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

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