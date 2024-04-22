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        Balıkesir'de aranan 350 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 350 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:08
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        Balıkesir'de aranan 350 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 350 zanlı yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 15 – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında sorumluluk alanlarında asayiş uygulamaları yaptı.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 zanlı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 350 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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