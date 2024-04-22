Balıkesir'de aranan 350 şüpheli yakalandı

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 zanlı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 350 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 15 – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında sorumluluk alanlarında asayiş uygulamaları yaptı.

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