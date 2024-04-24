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        Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (2)

        BERZEGAİLESİNİN AVUKATI: ÇOK ŞAŞKINIZBalıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan ve dün evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kemik parçasının Korhan Berzeg'e (84) ait olup olmadığının DNA testiyle karşılaştırma yapılabilmesi için, kızı Nisa Berzeg'in İngiltere'den gelmesi beklenirken, Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg'e ait olduğunu doğruladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:05
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        Korhan Berzeg'in kızından DNA örneği alınacak; hayvanların cesedi parçalamış olma ihtimali üzerinde duruluyor (2)
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        BERZEGAİLESİNİN AVUKATI: ÇOK ŞAŞKINIZ

        Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan ve dün evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kemik parçasının Korhan Berzeg’e (84) ait olup olmadığının DNA testiyle karşılaştırma yapılabilmesi için, kızı Nisa Berzeg’in İngiltere’den gelmesi beklenirken, Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg’e ait olduğunu doğruladı. İstanbul’dan geldiği Gönen’de DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Akkaş, “Kimlik kartları, valilik açıklamasında da görüldüğü üzere kendilerine ait Korhan Bey'in. Bunu söyleyebiliriz. Dün gerçekleşen bir olay, valilik tarafından yapılan açıklamada öğreniyoruz bütün detayları. Söylenen şu, belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Tam da dün bu saatlerde ve Korhan Bey’in Armutlu’daki evine çok da yakın bir lokasyonda, 3 kilometrelik bir lokasyonda bulundu bu bulgular. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Onun için İstanbul’dan Gönen’e geldik” dedi.

        ‘2-3 HAFTA İÇERİSİNDE NİHAİ SONUCA VARILIR’

        Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in Türkiye’ye ulaşır ulaşmaz DNA örneği vermek için Bursa’ya geleceğini söyleyen avukat Akkaş, sürecin 2-3 hafta içerisinde sonlanacağını ve bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olup olmadığının netleşeceğini belirtti. Akkaş, şunları söyledi:

        “Bulunan deliller şu anda karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekiyor, Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı. Oradaki kemik parçalarının hem sayısının artırılması hem de bulguların genişletilmesiyle alakalı çalışmalar şu an hali hazırda hala devam ediyor. Ancak bu çalışmanın akabinde bir yandan da DNA süreci, adli tıp aşaması yürütülecek savcılık tarafından. Bunun için kızı, yurt dışından şu anda geliyorlar. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde de bu DNA örnekleri verilecek. Bulunan parçalarla bu DNA örnekleri karşılaştırılacak. Ve sonuç beklenecek. Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.”

        ‘ANGELA HANIM UMUTLA BEKLEMEYE DEVAM EDİYORDU’

        İstanbul Büyükada’daki evinde köpeği ‘Tina’ ile yaşamını sürdüren ve eşinden gelecek iyi haberleri bekleyen Angela Berzeg’in, bulunan kartlar ve kemik parçaları ile birlikte büyük üzüntü yaşadığını söyleyen avukat Emre Akkaş, “300 günü geçen bir süreden bahsediyoruz. Düne kadar Korhan Bey'in bulunmasıyla alakalı çalışmalar çok uzun bir süre devam etti. Gerek savcılığımız, gerek emniyet güçleri ve jandarma, uzun uğraşlar sonucu tespit etmeye çalıştı. Fakat, artık bir sonuç elde edilemeyecek görüntüsü aile tarafından alınmıştı son zamanlarda. Bir sonuç elde edilemediği için de umutla beklemeye devam ediyordu Angela Hanım. Korhan Bey'in geleceği umudunu taşıyordu hala. Dün aldığımız haberle, kendisi şu an psikolojik olarak çok hüzünlü. Şu anda da bir bekleme süresi var. Bulunan kimlik kartlarıyla alakalı bilgiler Korhan Bey'i işaret etse de kemik parçaları ile alakalı henüz sonuç yok. Tabii kendisi çok yıkılmış halde, ancak bu süreci de metanetle takip ediyorlar” ifadelerini kullandı.

        ‘SÜREÇ YENİDEN BAŞLADI’

        Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın, çok yönlü olarak yürütüldüğüne ve her ihtimalin değerlendirildiğine dikkat çeken Akkaş, “Dosya her aşamasıyla, bütün senaryoları değerlendiriyor. Savcılığımız, gerekli kolluk kuvvetlerimiz bütün senaryoları değerlendiriyor. Şüpheli olup olmadığıyla alakalı konular, dosyada gizlilik olduğu için benim bir şey söylemem çok doğru olmayacaktır. Ama şunu ifade edebilirim, kendisinin kaybolup düşüp vefat etmesi ihtimalinden, birisinin buna sebep olması ihtimaline kadar bütün senaryoları şu anda savcılığımız çalışıyorlar. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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