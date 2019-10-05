Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklarda biriken sular vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatırken, bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Burhaniye ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından şiddetli sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin zemin katlarını sular altında kalırken, belediye ekipleri de gece boyunca yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

BALIKESİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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