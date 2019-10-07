Kyzikos Ultra Maratonu sona erdi Erkeklerde Şen ve Düztaş aynı sürede yarışı bitirdi

Erdek'te de ilk kez düzenlenen 3 gün devam eden Kyzikos Ultra Maratonu 5 kilometrelik Seyitgazi Halk Koşusu programının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Erdek Belediyesi ve Bandırma Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ve 550 sporcunun katıldığı Kyzikos Ultra Maratonunda yarışmalar; 5 K, 22 K, 56 K ve 85 K olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

85 K. Kategorisinde erkeklerde 8 saat 42 dakika 16 saniyelik dereceleriyle Ali Şen ve Ali Düzdaş beraber, bayanlarda, 11 saat 36 dakika 49 saniyelik derecesiyle Özden Sertkaya birincilik kürsüsüne çıktı.

56 K. Kategorisinde erkeklerde birinci 6 saat 48 saniyelik derecesiyle Rafet Özcan, bayanlarda Aylin Savacı Armador 6 saat 44 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

22 K. Kategorisinde erkeklerde birinci 1 saat 31 dakika 25 saniyelik derecesiyle Mehmet Soytürk, bayanlarda Gülşen Eser 1 saat 55 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

5 K. Kategorisinde erkeklerde 12 dakika 53 saniyelik derecesiyle Arslan Çehrelioğlu, bayanlarda, 23 dakika 33 saniyelik derecesiyle İklim Aslan birinci oldu.

Ultran maratonda 5, 22, 56 ve 85 kilometrelik parkurlarda dereceye giren sporculara Erdek Cumhuriyet Meydanı’na kurulan platformda ödülleri verildi. Kyzikos Ultra Maratonu programının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Kızıltaş, etkinliği düzenlemelerinin ilk amacını spor yapmayanları spora teşvik etmek olarak açıkladı. Balıkesir İlinde ilk defa Ultra Maratonu düzenlendiğinin altını çizen Kızıltaş, “Bu maraton’un amacı Kapıdağ Yarımadası’nı hem coğrafyası hem de tarihi ve kültürü ile tanıtmak, bölgede bulunan kırsal mahalle sakinleri ile iletişimi sağlamak, kısa olan turizm sezonunu bu tür etkinliklerle uzatmaktır” dedi.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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