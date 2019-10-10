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Öğrenciler eğlenerek trafik eğitimi aldı Mobil trafik eğitim tırı Balıkesir'de

İHA

Öğrenciler eğlenerek trafik eğitimi aldı Mobil trafik eğitim tırı Balıkesir'de

Türkiye genelinde öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Balıkesir'e geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında hazırlanan protokol kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, güvenliğe yönelik farkındalığın artırılması, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatmak amacıyla Balıkesir'e gelen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Tırın için eğitim alan öğrenciler, ardından akülü araçları kullanarak uygulamalı olarak trafik eğitimi aldılar. Ülke genelinde 40 bin ilkokulda öğrenim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye trafik eğitimlerinin ulaştırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencileri ile Mobil Trafik Eğitim Tırında incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve etkinlik hakkında bilgi veren Vali Ersin Yazıcı,"Mobil eğitim tırında görüldüğü gibi küçük çocuklarımıza trafik kurallarını hem görsel olarak, hem de polis memurumuz interaktif olarak anlatıyor. Çocukların duyarlılığı çok güzel. İnşallah daha da duyarlı olurlar. Çocuklar eğitimlerini alarak akülü araçlarla özellikle yaya geçidinin önemi, ışıklar gibi çok temel konular uygulamalı olarak öğreniyorlar" dedi.
Eğitimin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Trafikte önceliğin hayatın, önceliğin yayanın olduğunun küçük yaşta olması gerekiyor. Sürücü olmadan insana saygıyı, önceliğin insan olduğunu her daim öğretmemiz gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızda bu manada uzun süredir çok ciddi çalışmalar yapıyor öncelik yayanın, öncelik hayatın sloganıyla. İnşallah bu çocuklarımızla birlikte bundan sonra ilimizde başta olmak üzere, öncelik yayanın, öncelik hayatın ve öncenin insanın olduğunu öğretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Etkinlikten memnun kaldığını söyleyen öğrenciler ise, bugüne kadar bilmedikleri trafik kurallarını öğrendiklerini ifade ederek, mutlu olduklarını belirttiler.
Alparslan Türkeş Spor Kompleksinin rekreasyon alanında gerçekleştirilen programa; Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BALIKESİR

10 Ekim 2019 Perşembe

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