Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık içlesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 erkek, 10 kadın, 7 çocuk, 16 Kongo, 7 Suriye, 3 Orta Afrika ve 2 Mali uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık limanına getirildi.

BALIKESİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:46

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.