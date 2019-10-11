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Kadın cinayetlerinin son bulması istendi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye personeli Işıl Çetkin'in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi dolaısıyla basın açıklaması yapıldı. Belediye meclisi üyeleri Neriman Çelik ve Nezahat Salon tarafından yapılan açıklamada cinayet kınanıp, kadın cinayetlerinin son bulması istendi.

Kadın cinayetlerinin son bulması istendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye personeli Işıl Çetkin’in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi dolaısıyla basın açıklaması yapıldı. Belediye meclisi üyeleri Neriman Çelik ve Nezahat Salon tarafından yapılan açıklamada cinayet kınanıp, kadın cinayetlerinin son bulması istendi.
Edremit Belediyesi önünde yapılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye personeli ve çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasında Edremit Belediyesi EdBel Şirketi personeli Işıl Çetkin’in eşi tarafından öldürülmesi kınandı. Belediye Meclis Üyeleri Sosyal Yardım İşleri Komisyonu Sorumlu Başkanı Neriman Çelik ve Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Başkanı Nezahat Salon tarafından basın açıklaması yapıldı.
İlk olarak konuşan Meclis Üyesi Çelik, “Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı demeden korkunç bir şekilde, gün be gün artmaktadır. Son 3 yılda yaklaşık olarak 1000 kadın, nefret cinayetlerine kurban gitmiştir. Bu cinayetler bireysel olaylar değil, toplumun kadına bakışından kaynaklanan toplumsal bir sorundur. Kadınlar sudan sebeplerle kurban ve hedef haline getirilmektedir. Bir kadının söylediği bir sözden, giydiği bir kıyafetten, ailenin içine düştüğü herhangi bir bunalımdan kadınlar şiddete kurban gitmektedir. Kadına yönelik şiddet ve bu cinayetler nedenine bakılmaksızın kesinlikle kabul edilemez. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününün hemen arifesinde meydana gelen en son ki kadın cinayeti, ne yazık ki ilçemiz Edremit’te vukuu bulmuştur. Aynı zamanda Belediye personelimiz olan Işıl Çetkin Aydın, gencecik bir kadınımız, ‘ama küfür etti’ gibi sudan bir sebep gerekçe gösterilerek öldürülmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Yine sudan bir sebep gerekçe gösterilerek asıl sorun, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Bu cinayetlerin kurbanı olan kadınlar bile bu şiddet olaylarının sorumlusu haline getirilmeye çalışılmaktadır. Kadınlar bu şiddet olaylarının mağduru değil, sanki bir suçlusu gibi gösterilmektedir. Kadınların tek suçu, kadın olması ve insanca yaşamak istemesidir.Artık yüksek sesle ve net bir tavırla, hiçbir sebebin bir kadının canından ve can güvenliğinden daha değerli olmadığını, bir kadın cinayeti ile sonlanamayacağını haykırmalıyız! Bugün burada hep birlikte kararlı ve yüksek bir sesle kadın cinayetlerine dur diyoruz! Hiçbir sebebi gerekçe kabul etmiyoruz! Evde, sokakta, işte, her yerde kadına şiddete dur diyoruz! Mücadelemize kadın cinayetleri son bulana kadar devam edeceğiz! Susmayacağız, söz veriyoruz!” dedi.
Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Başkanı Nezahat Salon ise yaptığı konuşmada “Bugün burada arkadaşımız Işıl ve hayatını kaybeden tüm kadınlarımız için bir araya geldik. Son yıllarda ne yazık ki kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri artış göstermektedir. Eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmakta olan kadın cinayetlerinin son örneğini maalesef iki gün önce Edremit’imizde yaşadık. Edremit Belediyesi EDBEL Şirketinde (Edremit Belediyesi Ticaret A.Ş.) görevli çalışma arkadaşımız Işıl Çetkin adına aile içi kavga denilen şiddet olayında eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yine bir kadın eşi tarafından vahşice katledildi. Vahşice işlenmiş bu cinayeti en yüksek sesle lanetliyoruz. Özgecan Arslan’dan Emine Bulut’a bugün Işıl Çetkin’e kadar yaşanan bu vahşet ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor. Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara son verilmemesi ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur.
Ülkemizde 2019 yılında 223 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü gerçeği ortadır. Bu vahşi istatistikte artık bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Haziran ayında 31, Temmuz ayında 40, Ağustos ayında 49 kadın öldürülmüştür.
Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecektir.
Bu vahşeti önlemek adına; Kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemeyi yapmak ve uygulamaya geçirmek üzere bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyoruz.
Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için hep birlikte mücadele edeceğimizi duyuruyoruz” dedi.

BALIKESİR

11 Ekim 2019 Cuma

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