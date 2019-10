Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’tan, BEST A.Ş.’ye ziyaret

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BEST A.Ş. (Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri) üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sırrı Yırcalı, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a üretim tesislerini de gezdirerek gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette,üniversite sanayi işbirlikleri ve kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak şehir ve sanayi iş birliklerine özel önem verdiklerini belirterek,bu amaçla tüm paydaşlarla sürdürülebilir iş birliğine dayalı iletişimi benimsediklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, BEST A.Ş.’nin Balıkesir ve Türkiye için değer üreten önemli bir kurum olduğunun altını çizerken, firma yönetimine de gösterdikleri ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

