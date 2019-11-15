BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALTOK A.Ş. tarafından modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılından temeli atılan ve 10 Ekim 2018 tarihinde yapımı durdurulan Yeni Karesi Konutları'nın inşaatı, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile yeniden başlayacak. Konutların 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta Avlu Sergi Salonu'nda, saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALTOK A.Ş. tarafından modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılından temeli atılan ve 10 Ekim 2018 tarihinde yapımı durdurulan Yeni Karesi Konutları'nın inşaatı, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile yeniden başlayacak. Konutların 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta Avlu Sergi Salonu’nda, saat 14.00’de gerçekleştirilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALTOK A.Ş. altyapı, üst yapı, sosyal donatı alanları ile bütünleşik yaşam alanları oluşturabilmek; modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılında Yeni Karesi Konutları projesini hayata geçirdi. 77 bin metrekare arazi üzerine bin 334 adet konut, 12 derslikli okul, bin kişilik cami, sosyal tesis, ticaret merkezi, altyapı ve peyzaj dahil 226 bin metrekarelik inşaat alanına sahip proje, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle yeniden hayat buluyor.

Piyasa koşulları hasılatı etkiledi
08.02.2017 bir inşaat firması tarafından 'Arsa Payı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi' ile inşaat sahası yüklenici firmaya teslim edildi ancak firmanın 2018 yılı Ağustos ayı içerisindeki döviz kurunun ani yükselişi, inşaat maliyetlerindeki artış ve inşaat sektöründeki piyasa koşullarının öngörülemeyen şekilde dalgalanmalar ile birlikte satışlar beklenen düzeyde gerçekleşmemesi üzerine yüklenici firma yeterince hasılat elde edilememesini öne sürerek inşaatlar 10 Ekim 2018'de durduruldu. Yerel seçimler sonrası inşaatın devamı yönünde müteahhit firma ile yapılan görüşmelerde neticeye ulaşılamamış, yüklenici firma 5 Temmuz 2019'da sözleşmeye dayanarak şirkete ilettiği iş tasfiye talebi ile birlikte tüm faaliyetlerini durdurmuştu.

Yüklenici firma sözleşmesi feshedildi
Yüklenici firmanın talebi üzerine BALTOK A.Ş., Balıkesir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nden sözleşme konusu işlerin fiziki gerçekleşme durumlarının ve taşınmazlar üzerinde yapılan inşaatların tamamlanma oranlarının bilirkişi ile tespitini talep etmiş, mahkemece tayin edilen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda belirlenen hususlar çerçevesinde, yüklenici firma ile BALTOK arasında bulunan sözleşme 7 Ekim 2019'da karşılıklı olarak tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla ilk sözleşme bedeli üzerinden feshedildi.

Tamamlama ihalesi için ilana çıkıldı
Projenin içinde bulunduğu bu duraklama döneminde çalışmalara devam edilmiş olup, ilk ihale ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara mahal vermeyecek şekilde 4734 sayılı kanunun 19’uncu maddesine uygun anahtar teslim götürü bedel açık ihaleye çıkılacak şekilde hazırlıklar tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) 2019/577072 İhale kayıt numarası ile tamamlama ihalesi için ilana çıkıldı.

İhale 16 Aralık'ta
Yeni Karesi Konutlarının tamamlama yapım işinin Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi 16 Aralık 2019 tarihinde Avlu Sergi Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleştirilecek. Ayrıca proje alanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yol ve çevre düzenlemelerine, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

BALTOK ofisleri vatandaşları bekliyor
BALTOK, konut sahibi olmayı sabırsızlıkla bekleyen malikler ile konut sahibi olmayı düşünen her vatandaşa süreç hakkında bilgi vermek için tüm ofislerinde personeli ile hazır bulunuyor. Projenin 1. Etap ihalesinin ardından en kısa sürede inşaatının tamamlanması hedeflenmekte olup, ayrıca 2. etap ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Yeni Karesi Konutları Projesine ilişkin tüm gelişmeler, BALTOK A.Ş.’nin resmi internet sitesinde(baltok@com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

BALIKESİR

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz, şampiyonu mecliste ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, şampiyonu mecliste ağırladı
Balıkesir Türkiye'nin ecza deposu olacak
YEREL HABERLER Balıkesir Türkiye'nin ecza deposu olacak
Zeytin fidanları Koca Seyit Havalimanı'nda toprakla buluştu
YEREL HABERLER Zeytin fidanları Koca Seyit Havalimanı'nda toprakla ...
Vali Yazıcı, Burhaniye’de domates hasadı yaptı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Burhaniye’de domates hasadı yaptı
Yağcıbedir halısı tükeniyor
YEREL HABERLER Yağcıbedir halısı tükeniyor
Burhaniye’de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Burhaniye’de ücretsiz üniversiteye hazırlık ...
Balıkesir sis altında
YEREL HABERLER Balıkesir sis altında
Kızının adı kütüphanede yaşayacak Gazi Halim Tosun kızının adını kütüphanede yaşatacak
YEREL HABERLER Kızının adı kütüphanede yaşayacak Gazi Halim Tosun ...
Jandarmadan servis araçlarına denetim Denetimlerde 18 servis aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Jandarmadan servis araçlarına denetim Denetimlerde 18 ...
Bigadiç'te jandarmadan definecilere suç üstü
YEREL HABERLER Bigadiç'te jandarmadan definecilere suç üstü
Prof. Aşık’tan peygamber ve aile konferansı
YEREL HABERLER Prof. Aşık’tan peygamber ve aile konferansı
Balıkesir'de 157 Kıbrıs Gazisi'ne 45 yıl sonra madalya...Hayatta olmayanların çocukları duygusal anlar yaşadı Burhaniye’de Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 157 Kıbrıs Gazisi'ne 45 yıl sonra madalya. ...
Burhaniye´de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
YEREL HABERLER Burhaniye´de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
Büyükşehir Belediye Meclisinde gerginlik Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: “Satış yok devir var”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisinde gerginlik Büyükşehir ...
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kömüre alternatif zeytin çekirdeği, Yunanistan´a ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kömüre alternatif zeytin çekirdeği, Yunanistan´a ...
Ayvalık sevilen doktor Alper Güngör’ü son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Ayvalık sevilen doktor Alper Güngör’ü son yolculuğuna ...
Prof. Dr. Canan Karatay’a Balıkesir’den tepki "Bölgedeki zeytin ağaçlarında zehir kalıntısı yoktur"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Canan Karatay’a Balıkesir’den ...
Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi
YEREL HABERLER Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi
(Özel) Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar Zeytin yağında renk ve donma derecesi kalite kriteri değil
YEREL HABERLER (Özel) Zeytin yağında doğru bildiğimiz ...
Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan’a ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan’a ihraç ...
Burhaniye’de öğrencilere Erozyon semineri
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğrencilere Erozyon semineri
Burhaniye’de öğretmenlere yenilenebilir enerji eğitimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğretmenlere yenilenebilir enerji ...
Burhaniye’de öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X