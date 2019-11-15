BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALTOK A.Ş. tarafından modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılından temeli atılan ve 10 Ekim 2018 tarihinde yapımı durdurulan Yeni Karesi Konutları'nın inşaatı, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile yeniden başlayacak. Konutların 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta Avlu Sergi Salonu’nda, saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALTOK A.Ş. altyapı, üst yapı, sosyal donatı alanları ile bütünleşik yaşam alanları oluşturabilmek; modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılında Yeni Karesi Konutları projesini hayata geçirdi. 77 bin metrekare arazi üzerine bin 334 adet konut, 12 derslikli okul, bin kişilik cami, sosyal tesis, ticaret merkezi, altyapı ve peyzaj dahil 226 bin metrekarelik inşaat alanına sahip proje, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle yeniden hayat buluyor.



Piyasa koşulları hasılatı etkiledi

08.02.2017 bir inşaat firması tarafından 'Arsa Payı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi' ile inşaat sahası yüklenici firmaya teslim edildi ancak firmanın 2018 yılı Ağustos ayı içerisindeki döviz kurunun ani yükselişi, inşaat maliyetlerindeki artış ve inşaat sektöründeki piyasa koşullarının öngörülemeyen şekilde dalgalanmalar ile birlikte satışlar beklenen düzeyde gerçekleşmemesi üzerine yüklenici firma yeterince hasılat elde edilememesini öne sürerek inşaatlar 10 Ekim 2018'de durduruldu. Yerel seçimler sonrası inşaatın devamı yönünde müteahhit firma ile yapılan görüşmelerde neticeye ulaşılamamış, yüklenici firma 5 Temmuz 2019'da sözleşmeye dayanarak şirkete ilettiği iş tasfiye talebi ile birlikte tüm faaliyetlerini durdurmuştu.



Yüklenici firma sözleşmesi feshedildi

Yüklenici firmanın talebi üzerine BALTOK A.Ş., Balıkesir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nden sözleşme konusu işlerin fiziki gerçekleşme durumlarının ve taşınmazlar üzerinde yapılan inşaatların tamamlanma oranlarının bilirkişi ile tespitini talep etmiş, mahkemece tayin edilen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda belirlenen hususlar çerçevesinde, yüklenici firma ile BALTOK arasında bulunan sözleşme 7 Ekim 2019'da karşılıklı olarak tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla ilk sözleşme bedeli üzerinden feshedildi.



Tamamlama ihalesi için ilana çıkıldı

Projenin içinde bulunduğu bu duraklama döneminde çalışmalara devam edilmiş olup, ilk ihale ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara mahal vermeyecek şekilde 4734 sayılı kanunun 19’uncu maddesine uygun anahtar teslim götürü bedel açık ihaleye çıkılacak şekilde hazırlıklar tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) 2019/577072 İhale kayıt numarası ile tamamlama ihalesi için ilana çıkıldı.



İhale 16 Aralık'ta

Yeni Karesi Konutlarının tamamlama yapım işinin Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi 16 Aralık 2019 tarihinde Avlu Sergi Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleştirilecek. Ayrıca proje alanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yol ve çevre düzenlemelerine, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.



BALTOK ofisleri vatandaşları bekliyor

BALTOK, konut sahibi olmayı sabırsızlıkla bekleyen malikler ile konut sahibi olmayı düşünen her vatandaşa süreç hakkında bilgi vermek için tüm ofislerinde personeli ile hazır bulunuyor. Projenin 1. Etap ihalesinin ardından en kısa sürede inşaatının tamamlanması hedeflenmekte olup, ayrıca 2. etap ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Yeni Karesi Konutları Projesine ilişkin tüm gelişmeler, BALTOK A.Ş.’nin resmi internet sitesinde(baltok@com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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