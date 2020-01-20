Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi

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Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 58 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Susurluk ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Balıkesir İl Merkezinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 14 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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