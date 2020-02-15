Burhaniye’de İmam Hatip öğrencisi tekvandoda il birincisi oldu

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Burhaniye ilçesinde, imam hatip lisesi 11. sınıf öğrencisi okullar arası tekvando şampiyonasında il birincisi oldu.

Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Neslihan Yüce, Edremit’te yapılan Balıkesir Okullar Arası Tekvando Şampiyonasında birinci oldu. Yüce, Marmara Bölgesi Okullar Arası Tekvando Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Başarılı öğrenciyi kutlayan Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Ulvi Kara, "Öğrencimizle gurur duyduk. Sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz. Kendisine gerek bölge şampiyonasında gerekse daha sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Okulumuzun gururu oldu" dedi.

Başarılarının devam edeceğini belirten Neslihan Yüce de, “Marmara Bölge Şampiyonasında da dereceye girerek Türkiye finaline gitmek istiyorum. Kendime güveniyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

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