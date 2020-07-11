Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 3 operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarda yapılan aramalarda 90 adet sentetik hap ve 135 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde yapılan çalışmalarda Balıkesir İl Merkezinde, 2 Adet 9 mm Çapında Zoraki Marka Kurusıkı Silah, 1 Adet 9 mm Çapında Baretta Marka Ruhsatsız Ateşli Silah, Buhaniye İlçesinde, 1 Adet 7,65 mm Çapında Markası Bulunmayan Ruhsatsız Ateşli Silah ve 6 Adet Fişek, Edremit İlçesinde, 1 Adet 7,65 mm Çapında Walther Marka Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet 7,65 mm Çapında Baretta Marka Ruhsatsız Ateşli Silah ve 40 Adet Fişek, Gönen İlçesinde,1 Adet 7,65 mm Çapında Browning Marka Ruhsatsız Ateşli Silah ve 35 Adet Fişek, 1 Adet Magnum Marka Yivsiz Av Tüfeği, 1 Adet Avsan Marka Yivsiz Av Tüfeği, 1 Adet Tsunami Marka Yivsiz Av Tüfeği, 1 Adet Redline Marka Yivsiz Av Tüfeği ve 45 Adet Fişek, 1 Adet 9 mm Çapında Blow Marka Kurusıkı Silah,olmak üzere toplam, 5 Adet Ruhsatsız Ateşli Silah, 3 Adet Kurusıkı Silah, 4 Adet Yivsiz Av Tüfeği ve 126 Adet Fişek ele geçirildi.

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