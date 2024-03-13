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        Balıkesir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, etkisini gösteren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:24
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        Balıkesir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, etkisini gösteren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Çeltikçi, Düzler ve Tatlısu mahallelerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Bazı cadde ve sokakların su altında kaldığı mahallelerde, yağmur suları araçlara ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        İlçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı ve mahallelerin üst bölümlerinde de dolu yağışı etkili olduğu öğrenildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

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